ВИДЕО: В Пензе два человека сварились заживо, когда их автомобиль провалился в яму с кипятком

В Пензе во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина автомобиль марки Lada Largus провалился под асфальт — в результате яма, под которой проходит теплотрасса, наполнилась кипятком. Двое находившихся в салоне машины мужчины погибли на месте происшествия. Об этом сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.

Сигнал о ЧП поступил в отделении полиции в 9.45. ”Факт подтвержден — машина провалилась под асфальт. Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия”, — уточнили в ведомстве.

”Спасатели проводят работы по извлечению погибших и машины из ямы”, — сообщили в свою очередь в ГУ МЧС по Пензенской области.

Как рассказали местному порталу ”Пенза-Взгляд” очевидцы трагедии, к месту ЧП перед погибшими за несколько минут до обрушения подъезжал другой автомобиль. ”Водитель увидел, что из-под земли пошел пар, и быстро уехал, потом приехали эти, припарковались, и под ним провалился асфальт”, — рассказали свидетели.

”Как говорят, они успели вылезти, но машина их придавила”, — написал один из местных жителей в группе ”Пенза Сова авто” в соцсети ”Вконтакте”.