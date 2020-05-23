23.05.2020, 14:47

ВИДЕО: В офисе московского банка мужчина захватил заложников. Один из них устроил прямую трансляцию из эпицентра

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ВИДЕО: В офисе московского банка мужчина захватил заложников. Один из них устроил прямую трансляцию из эпицентра
REUTERS, TATYANA MAKEYEVA, Scanpix

Сегодня днем в офисе "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве злоумышленник захватил, по предварительным данным, не менее пяти заложников и угрожал взорвать учреждение. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. К настоящему моменту, по сообщению "Газеты.ру", мужчина задержан.

"Неизвестный захватил пятерых заложников в здании "Альфа-банка" на Земляном Валу и угрожает взорвать это учреждение. В помещении банка — не менее пяти заложников", — сообщалось ранее.

По информации источника, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. "В его руках желтый пакет, по его словам — со взрывным устройством внутри", — заключил источник. Сотрудники правоохранительных органов вели переговоры со злоумышленником.

На место прибыли представители всех оперативных служб, а также спецотряд быстрого реагирования Росгвардии.
Как пишет "Лента.ру", заложник Альфа-банка в Москве вел прямую трансляцию с места происшествия в Instagram. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео видно лицо захватчика, он периодически пьет вино из бутылки.

В настоящий момент мужчина, захвативший банк, задержан. Все заложники освобождены.

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