ВИДЕО: В офисе московского банка мужчина захватил заложников. Один из них устроил прямую трансляцию из эпицентра

"Неизвестный захватил пятерых заложников в здании "Альфа-банка" на Земляном Валу и угрожает взорвать это учреждение. В помещении банка — не менее пяти заложников", — сообщалось ранее.

По информации источника, захватчик одет в черную куртку и спортивные штаны, он в черной маске. "В его руках желтый пакет, по его словам — со взрывным устройством внутри", — заключил источник. Сотрудники правоохранительных органов вели переговоры со злоумышленником.

На место прибыли представители всех оперативных служб, а также спецотряд быстрого реагирования Росгвардии.

Как пишет "Лента.ру", заложник Альфа-банка в Москве вел прямую трансляцию с места происшествия в Instagram. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео видно лицо захватчика, он периодически пьет вино из бутылки.

В настоящий момент мужчина, захвативший банк, задержан. Все заложники освобождены.