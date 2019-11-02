ВИДЕО | В Москве застрелили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии(150)
По словам очевидцев, на месте происшествия раздались семь выстрелов. В результате стрельбы есть еще один погибший, в городе объявлен план ”Перехват”.
По словам очевидцев, на месте происшествия раздались семь выстрелов. В результате стрельбы есть еще один погибший, в городе объявлен план ”Перехват”.
На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибших начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
Инцидент произошел на улице Академика Анохина. Как сообщает РЕН ТВ, у подъезда одного из домов начался конфликт между двумя группами мужчин. Злоумышленники несколько раз выстрелили в противников, после чего скрылись с места происшествия.
По информации ”Пятого канала”, на месте стрельбы лежат двое мужчин без признаков жизни. Как сообщили каналу очевидцы, они слышали семь выстрелов, а также видели мужчину, одетого в красную куртку.
Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате стрельбы погибли два человека. По словам очевидцев, стрелявшего привезли к месту преступления на машине.
Ранее в Москве объявили план ”Перехват” из-за стрельбы около ТЦ ”Кантемировский” на юге столицы.
Видео с камер: киллер расстреливает двоих мужчин в Москве. Перед тем, как убежать, убийца добивает их контрольными в голову. pic.twitter.com/bb83JOg9OA— baza (@bazabazon) 2 ноября 2019 г.
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