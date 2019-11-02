ВИДЕО | В Москве застрелили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибших начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.

Инцидент произошел на улице Академика Анохина. Как сообщает РЕН ТВ, у подъезда одного из домов начался конфликт между двумя группами мужчин. Злоумышленники несколько раз выстрелили в противников, после чего скрылись с места происшествия.

По информации ”Пятого канала”, на месте стрельбы лежат двое мужчин без признаков жизни. Как сообщили каналу очевидцы, они слышали семь выстрелов, а также видели мужчину, одетого в красную куртку.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате стрельбы погибли два человека. По словам очевидцев, стрелявшего привезли к месту преступления на машине.

Ранее в Москве объявили план ”Перехват” из-за стрельбы около ТЦ ”Кантемировский” на юге столицы.