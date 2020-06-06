ВИДЕО | В Москве захотели установить памятник Грете Тунберг

Лидер партии Руслан Хвостов объяснил выбор места тем, что на данный момент площадка ”довольно-таки скучная”. ”Мы придумали памятник Грете Тунберг с пустым плакатом, на который граждане смогут повесить любое из своих требований. По сути это станет универсальным транспарантом для выражения своей позиции”, — подчеркнул представитель ”Зеленой альтернативы”.

Пока что установка памятника согласуется с властями. Известно, что статую девушки намерены выполнить в человеческий рост из камня. В руках экоактивистка будет держать большой плакат, чтобы людям было удобно вешать на него свои требования.

Ранее Грета Тунберг призвала правительства не останавливаться в борьбе с изменением климата даже во время пандемии коронавируса, поскольку глобальное потепление из-за нее не замедляется.