ВИДЕО: В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный

Оппозиционера задержали в ходе обыска в основанном им Фонде борьбы с коррупцией. ФБК сообщил о блокировке банковской карты, на которую фонд принимает пожертвования.
По словам руководителя штаба Навального Леонида Волкова, к началу обыска в офисе ФБК в Москве находилось около 40 человек. Он выразил мнение, что обыск специально провели в такое время, потому что из-за большого количества людей "можно отжать как можно больше техники".
В этот раз к нам пришли не только люди в масках, но и в касках.— Навальный LIVE (@navalnylive) December 26, 2019
Камеры наблюдения отключили, начинают в очередной раз грабить студию. pic.twitter.com/wsper3ew77
С августа 2019 года Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело против ФБК по статье об отмывании денег. По версии следствия, сотрудники фонда вносили на его счета средства, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".
Сначала в деле фигурировала сумма около одного миллиарда рублей, впоследствии она была снижена до 75 миллионов рублей. В рамках расследования данного дела в офисах ФБК уже неоднократно проводились обыски.
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