ВИДЕО | В Москве на Тверской улице произошел пожар в жилом доме

По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Жилой дом постройки конца 19-го века загорелся на Тверской улице в центре Москвы.
"Поступила информация о пожаре по адресу: Тверская улица, дом 24. Из окна второго этажа наблюдается густой черный дым", — сказал собеседник агентства.
На место следуют пожарные, площадь возгорания уточняется. В доме 12 этажей, он построен в 1890 году.
Площадь пожара в квартире жилого дома составляет 50 кв. м.
⚠️Возгорание в доме 24 на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Движение по Тверской в сторону области ограничено до 1 полосы.
Объезжайте! pic.twitter.com/4jyPACXV6c
— ЦОДД (@gucodd) July 2, 2020
"По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 кв. м", — сказал собеседник агентства. По данным источника, часть здания находится на реконструкции.
Пожару присвоен третий ранг сложности.
"До третьего повышен номер сложности пожара в жилом доме на Тверской улице. Огонь быстро распространяется со второго на третий этаж", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, въезд пожарных во двор затруднен.
В пресс-службе МЧС России, подтвердили информацию о пожаре. "По адресу: улица Тверская, дом 24, произошел пожар на втором этаже шестиэтажного дома, который находится на реконструкции, предположительно, на площади 50 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказали в пресс-службе.
В настоящее время, по данным министерства, к тушению пожара привлекаются 65 человек и 18 единиц техники, от МЧС России — 57 человек и 15 единиц техники.
По данным источника, пожар происходит над магазином "Хлебъ насущный".
Источник в экстренных службах добавил, что движение автомобилей по Тверской улице ограничено.
"Движение ограничено из-за пожара в здании постройки 1890 года. Оно расположено по адресу: Тверская улица, 24", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы ТАСС подтвердили, что "автомобильное движение в районе дома № 24 на Тверской улице, где произошел пожар в здании, ограничено в сторону области до одной полосы".
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