ВИДЕО | В Москве на Красной площади состоялся парад Победы в условиях пандемии

"Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов парад Победы!", — раздалось над Красной площадью, пишет ТАСС.

Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы — красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы пронесли перед трибунами и парадными расчетами.

На центральной трибуне находились президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Парад принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Шойгу и Салюков объехали парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus. По традиции министр проследовал мимо парадных расчетов и поприветствовал военнослужащих. Затем он направился к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду верховному главнокомандующему, президенту РФ.

В этом году в параде Победы приняли участие около 14 тыс. военнослужащих.

Проход пеших парадных расчетов

По Красной площади прошли знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны.

После выступления Путина и исполнения гимна России командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков скомандовал: "Парад! Смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон — прямо, остальные — направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!".

По традиции первой на площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Музыканты задавали темп парадным расчетам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками проследовали знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.