24.06.2020, 08:48

ВИДЕО | В Москве на Красной площади состоялся парад Победы в условиях пандемии

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обновлено в 11:58
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Сегодня в 10:00 на Красной площади в Москве начался юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса. К настоящему моменту трансляция с Красной площади закончилась.

"Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов парад Победы!", — раздалось над Красной площадью, пишет ТАСС.

Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы — красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы пронесли перед трибунами и парадными расчетами.

На центральной трибуне находились президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Парад принял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. Шойгу и Салюков объехали парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus. По традиции министр проследовал мимо парадных расчетов и поприветствовал военнослужащих. Затем он направился к центральной трибуне с докладом о готовности войск к параду верховному главнокомандующему, президенту РФ.

В этом году в параде Победы приняли участие около 14 тыс. военнослужащих.

Проход пеших парадных расчетов

По Красной площади прошли знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны.

После выступления Путина и исполнения гимна России командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков скомандовал: "Парад! Смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон — прямо, остальные — направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!".

По традиции первой на площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Музыканты задавали темп парадным расчетам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками проследовали знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.

Историческую часть парада открыли знаменные группы, они пронесли перед трибунами штандарты 10 фронтов. Затем на брусчатке появились военнослужащие, одетые в историческую военную форму пехотинцев, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, прошли расчеты народного ополчения, казаков и материально-технического обеспечения. В руках у военных было стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны — самозарядные карабины Симонова, винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС).

В параде также приняли участие воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ, расчет участников юношеского патриотического движения "Юнармия", военнослужащие всех видов и родов войск, курсанты высших военных учебных заведений, а также расчеты ФСБ, МЧС, Росгвардии и кремлевские курсанты. Впервые прошли по Красной площади нахимовцы из Санкт-Петербурга, военнослужащие Михайловской артиллерийской академии, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и расчет казаков Всевеликого войска Донского.

13 расчетов армий мира

Перед трибунами прошли 13 расчетов армий мира — военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Два кабриолета "Победа", на которых установили флаги Туркмении и боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого воевал дед главы республики Гурбангулы Бердымухамедова Бердымухамед Аннаев, возглавили парадный расчет военнослужащих этой страны на параде.

Историческое боевое знамя 9 мая этого года передал президенту Туркмении заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе визита в Ашхабад.

Проезд военной техники

Легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, а также 200 единиц современной техники прошли по Красной площади в составе механизированной колонны.

В парадном строю проследовали 24 группы военной техники — 200 современных образцов и 18 исторических. Открыли прохождение механизированной колонны 11 танков Т-34-85, за ними прошли семь самоходных установок СУ-100.

В строю современной бронетехники по Красной площади проследовали колесные бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К" с различным вооружением, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", танки Т-72Б3, Т-14 "Армата", бронетранспортеры БТР-82А, а также боевые машины десанта БМД-4М и авиадесантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Ракетные войска и артиллерия были представлены глубоко модернизированными самоходными артиллерийскими орудиями (САО) "Мста-СМ", новейшими САО "Коалиция-СВ", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солцепек". Кроме того, в параде приняли участие три пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс".

В парадном строю также прошли средства ПВО — зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и арктические "Панцирь-СА", боевые машины зенитно-ракетных систем С-400, а также зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2".

Новинки парада

Наряду с уже известными боевыми машинами по Красной площади впервые проследовали около 20 образцов новой военной техники. Некоторые из них ранее вообще не демонстрировались публично. Так, на параде состоялись премьеры тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка", боевых машин системы дистанционного минирования ИСДМ, БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1М" с малогабаритными ракетами для борьбы с беспилотниками.

Впервые в параде приняли участие глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", береговые ракетные комплексы "Бал", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ" с дистанционно управляемыми боевыми модулями, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" а также зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и С-300В4.

Отдельными группами были представлены бронеавтомобили военной полиции "Тигр-М" и "Тайфун-К", ставшие "рабочими лошадками" российских патрулей в Сирии. Кроме того, колесными бронеавтомобилями "Патруль" и "Урал", а также спецбронеавтомобилями "Тигр" была представлена техника Росгвардии.

Завершили прохождение механизированных колонн перспективные бронетранспортеры "Бумеранг" со знаменами видов Вооруженных сил России.

Авиационная часть парада

Парад завершился пролетом 75 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России. Авиация, взлетевшая с восьми аэродромов России, пролетела над Красной площадью в составе 16 групп.

Открыли воздушную часть вертолеты армейской авиации. Над Красной площадью пролетели десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52 и Ми-28 в боевом порядке "клин".

За ними следовали воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78. За ними прошли две группы самолетов оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24. Замыкали строй две группы по одному звену новейших истребителей МиГ-31К и Су-57.

В заключительной части над Красной площадью пролетел строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации, группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи". Завершила воздушную часть группа из шести штурмовиков Су-25, которая нарисовала в небе над Красной площадью российский триколор дымами красного, голубого и белого цветов.

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