ВИДЕО | В Москве на Красной площади состоялся парад Победы в условиях пандемии

Историческую часть парада открыли знаменные группы, они пронесли перед трибунами штандарты 10 фронтов. Затем на брусчатке появились военнослужащие, одетые в историческую военную форму пехотинцев, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, прошли расчеты народного ополчения, казаков и материально-технического обеспечения. В руках у военных было стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны — самозарядные карабины Симонова, винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС).
В параде также приняли участие воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ, расчет участников юношеского патриотического движения "Юнармия", военнослужащие всех видов и родов войск, курсанты высших военных учебных заведений, а также расчеты ФСБ, МЧС, Росгвардии и кремлевские курсанты. Впервые прошли по Красной площади нахимовцы из Санкт-Петербурга, военнослужащие Михайловской артиллерийской академии, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и расчет казаков Всевеликого войска Донского.
13 расчетов армий мира
Перед трибунами прошли 13 расчетов армий мира — военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Два кабриолета "Победа", на которых установили флаги Туркмении и боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого воевал дед главы республики Гурбангулы Бердымухамедова Бердымухамед Аннаев, возглавили парадный расчет военнослужащих этой страны на параде.
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