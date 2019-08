ВИДЕО | В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части: пострадали четыре человека

При этом в краевом Минздраве сообщили, что информации о пострадавших у ведомства пока нет.

Ранее в пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

По данным МЧС, из-за пожара эвакуируют почти тысячу человек.

"Эвакуация проводится в трех населенных пунктах: Заборка — 67 человек, Малый Улуй — 430 человек, Каменка — 153 человека. И детский лагерь — 257 детей, 66 взрослых", — сказал представитель ведомства РИА Новости.

В мэрии Ачинска попросили подготовиться к эвакуации всех жителей города.

В тушении пожара участвуют четыре расчета от воинской части, на место также отправили подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.

Министр обороны Сергей Шойгу направил на место событий своего заместителя Дмитрия Булгакова и группу специалистов.

По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.

Explosions continue at military unit 74008 of Krasnoyarski Krai https://t.co/Clx1KhFq72 #Russia 🎆 pic.twitter.com/UzsZsQtyYr

Long traffic jams as Achinsk citizens attempting to leave the town https://t.co/M8ioiJ4prp pic.twitter.com/rvj2iZbv7t