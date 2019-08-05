ВИДЕО | В Красноярском крае прогремел взрыв на территории воинской части. Погиб военнослужащий

В пресс-службе ЦВО сообщили, что на территории одного из складов загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

В результате взрывов погиб военнослужащий, передает ТАСС. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

”Погиб один человек, это военнослужащий”, — сказал источник.

На данный момент 11 тыс. человек эвакуируют из районов города Ачинска.

По последним данным, пострадали семь человек — в том числе ребенок и двое военных.

В тушении пожара участвуют четыре расчета от воинской части, на место также отправили подразделения Ачинского пожарного гарнизона. Со станции Ачинск и станции Ужур выехали два пожарных поезда.

Министр обороны Сергей Шойгу направил на место событий своего заместителя Дмитрия Булгакова и группу специалистов.

По предварительным данным, на горящем складе могут находиться порядка 40 тысяч снарядов, в том числе калибра 125 и 152 миллиметра.



