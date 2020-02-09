ВИДЕО | В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку
Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Никто из находившихся на борту не погиб. Всего в самолете было 100 человек.
Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Они находятся рядом с бортом на аэродроме.
Самолет выкатился за пределы полосы передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. Также повреждены фюзеляж и крыло. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.
"Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками", — сказал источник.
Позже другой источник сообщил "Интерфаксу", что отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве возможных причин аварии с самолетом в Коми.
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