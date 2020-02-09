ВИДЕО | В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Никто из находившихся на борту не погиб. Всего в самолете было 100 человек.

Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Они находятся рядом с бортом на аэродроме.

Самолет выкатился за пределы полосы передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. Также повреждены фюзеляж и крыло. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.

"Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками", — сказал источник.

Позже другой источник сообщил "Интерфаксу", что отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве возможных причин аварии с самолетом в Коми.