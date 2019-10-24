ВИДЕО | В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей

Видео инцидента опубликовано в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как медведь выполняет цирковой номер с тележкой. Внезапно животное набросилось на стоявшего рядом дрессировщика.

Другой сотрудник цирка начал бить зверя ногами, однако медведь не обращал на это внимания. После этого мужчине пришлось применить электрический шокер.

Сообщается, что дрессировщик остался жив.