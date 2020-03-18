ВИДЕО: В Иркутске спасатель поймал девушку, прыгнувшую с балкона высотки

На нем видно, как два спасателя, поднявшись на балкон высотного сдания этажом ниже прыгающей девушки, пытаются ее поймать, и одному из них это удается.

"Кричала, что нет ни друзей, ни врагов. Вела себя неадекватно, оскорбляла всех", – описывают инцидент очевидцы.

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