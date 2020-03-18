ВИДЕО: В Иркутске спасатель поймал девушку, прыгнувшую с балкона высотки

В российском городе Иркутске спасатель сумел поймать девушку, прыгнувшую с балкона жилого дома. Видео появилось в региональной группе "Инцидент" в соцсети ВКонтакте.
На нем видно, как два спасателя, поднявшись на балкон высотного сдания этажом ниже прыгающей девушки, пытаются ее поймать, и одному из них это удается.
"Кричала, что нет ни друзей, ни врагов. Вела себя неадекватно, оскорбляла всех", – описывают инцидент очевидцы.
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