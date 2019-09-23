ВИДЕО: в Чечне признали существование джиннов и отчитали колдунов

Сюжет о том, как с колдунами борются в Урус-Мартановском районе республики, был показан в выпуске новостей главного чеченского телеканала ЧГТРК ”Грозный” в субботу, 21 сентября, который опубликован на YouTube. В нем признали существование джиннов и устроили колдунам выволочку, заставив извиняться.

Корреспондентка канала рассказывает о ”тете Зине”, которую местные считали колдуньей и ходили к ней, чтобы решить проблемы, ”навести порчу на недоброжелателей” и ”помочь карьере”. На кадрах видно, что пожилая женщина находится в полицейском участке, где ее отчитывает имам Адам Эльжуркаев — он кричит на нее на чеченском языке и в гневе стучит об пол палкой, на которую опирается как на трость. Затем ”колдунью” начинает ругать другой мужчина, у которого в руке почти такая же палка. За этим наблюдают люди в форме и в штатском.

”Роль покорной слуги дьявола требовала от женщины не брезгать ничем во время упрочнения своего статуса, — уточняет корреспондентка. — И справлялась она с ней на отлично”. В сюжете утверждается, что ”тетя Зина” кормила джиннов.

”На первый взгляд эта история может показаться чем-то из разряда фантастики, но существование джиннов, возможность контактировать и причинять вред другим с их помощью — неоспоримая в исламе истина”, — поясняет корреспондентка.