ВИДЕО | В центре Москвы произошла перестрелка: тяжело ранены двое полицейских

”Сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения”, — заявили в пресс-службе.

Устроивший стрельбу мужчина скончался от потери крови. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник.

По словам собеседника, стрелок получил ранение в живот.

Он также добавил, что мужчина так и не приходил в сознание.

По данным Telegram-канала Mash, одного из пострадавших сотрудников полиции на данный момент оперируют. Его состояние, а также состояние его раненого коллеги оценивается как тяжелое.

Как сообщил собеседник ТАСС, в сотрудников ГИБДД попало около семи пуль.

По предварительным данным, стрелявший является выходцем с Кавказа.