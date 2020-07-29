29.07.2020, 19:40

ВИДЕО | В Белоруссии задержаны три десятка военных российской ЧВК. Лукашенко собрал Совбез

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ВИДЕО | В Белоруссии задержаны три десятка военных российской ЧВК. Лукашенко собрал Совбез
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Под Минском задержаны 32 боевика частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Это утверждает в среду, 29 июля, государственное информагентство БелТА со ссылкой на правоохранительные органы. "Была получена информация о прибытии" в страну "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании", пишет агентство и приводит список из 33 "задержанных граждан РФ".

Как сообщает БелТА, 32 человека были задержаны в ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ при поддержке отряда милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один был обнаружен и задержан на юге страны.

Агентство утверждает, что группа прибыла в Минск в ночь на 25 июля, заселилась в одну из гостиниц города и должна была выехать в тот же день, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По версии агентства, "при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана".

По белорусскому госканалу "Беларусь 1" показали кадры задержания предполагаемых наемников ЧВК Вагнера. На оперативных кадрах крупным планом продемонстрировали российские паспорта, кредитные карты, стопки американских долларов, российских и белорусских рублей, а также смартфоны и презервативы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Главе государства доложили о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании, передает БелТА.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", — отметил белорусский лидер.

Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации. "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", — сказал Александр Лукашенко.

Отдельное поручение Президент также дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".

"Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем", — добавил белорусский лидер.

По окончании совещания госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков пояснил, что на совещании обсуждался ряд вопросов в сфере национальной безопасности. "Это связано в первую очередь с сегодняшним изменением обстановки, когда в утренние часы на территории республики в одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека — лица российского гражданства, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Сейчас с ними проводится работа, задержанных опрашивают. Плюс один человек задержан в Гомельской области", — отметил госсекретарь Совбеза.

Он охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Российской Федерацией. "Потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", — сказал Андрей Равков.

Глава государства на совещании поставил ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности. Задачи в том числе касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек — это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", — констатировал госсекретарь Совбеза.

Кроме того, Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. "И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе, — отметил Андрей Равков. — Эти силы будут существенно усилены".

Президент также обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. "По усилению контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления — снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", — заявил Андрей Равков.

"Вся последующая информация, которая будет появляться, будет своевременно доводиться, общественность будет информироваться", — резюмировал он.

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