ВИДЕО | В Барнауле пенсионерка встала на колени перед Медведевым

На записи видно, что пожилая женщина упала на колени перед главой правительства, пишет Эхо Москвы. Когда ее подняли, женщина рассказала, что в доме на 140 квартир, где она живет, с 2016 года нет горячей воды, хотя рядом стоит новая газовая котельная. На прием к губернатору она попасть не может, потому что ее не пускают его подчиненные. Медведев пообещал, что после совещания губернатор Виктор Томенко придет к ней домой лично.

Как отмечает ”Амик”, всего за несколько минут до инцидента глава администрации Владимир Малофеев говорил премьер-министру о том, что никаких проблем в селе Санниково нет. Напомним также, что перед визитом премьера в Санниково стригли сухую траву, пробивающуюся из-под снега.

Местные журналисты выяснили, что пенсионерка — это Татьяна Кадукина. Она и ее соседи по пятиэтажке три года не могут добиться возвращения в дом горячей воды. По ее словам, с 2004 года газовая котельная давала им горячую воду, но только во время отопительного сезона, а в 2016 году горячую воду отключили вовсе. Татьяна Кадукина рассказала, что затем сельсовет предложил жителям согласиться на передачу котельной из районной в муниципальную собственность, пообещав решение всех проблем. Люди согласились, но ничего не изменилось. Многие жильцы установили водонагреватели, но такой нагрузки не выдерживает проводка. Жители обращались в суды, но выиграть тяжбу им не удалось.