ВИДЕО | В 1999 году в Белоруссии пропала четырехлетняя девочка. Через 20 лет ее нашли в России

Юлии Гориной 24 года. В 1999-м ее нашли на железнодорожном вокзале Рязани. ”Я помнила, как зовут маму — Людмила, папу — Виктор, помнила маленького брата и старшую сестру. Но не назвала место, где живу, и свою фамилию”, — рассказала Юлия. Девочка попала сначала в распределительный центр, а потом в семью. Юлия получила фамилию Алпатова, сохранив отчество Викторовна. ”У моих опекунов есть еще два родных сына, мои старшие братья. <…> Родители со мной занимались, делали уроки… Я им очень благодарна”, — говорит она. Девушка окончила школу, получила специальность товароведа, вышла замуж и сменила фамилию на Горина, родила дочь.

Каким образом оказалась на вокзале в Рязани, Юлия не помнит. Но опекуны рассказывали ей, что в детстве она говорила, как ходила с какими-то людьми по каким-то домам, спала на полу, просила деньги, пряталась от милиции.

Много лет, по словам Юлии, она пыталась найти своих настоящих родителей, проверяла в сети информацию о найденных в Рязани детях. Некоторое время назад она рассказала о поисках своему другу Илье Крюкову, который решил ей помочь. Он вбил в поисковике ”Девочка, 4 года, пропала” — и почти сразу была выдана ссылка на Tut.by и еще одну белорусскую газету. ”Начинаю читать, понимаю, как много совпадений, и у меня просто текут слезы”, — рассказала она.

Юлия и Илья связались с МВД Белоруссии. Вскоре им перезвонили из Пуховичского РОВД, которое занималось делом о пропавшем ребенке. Спустя неделю Юлия Горина, Илья Крюков, Людмила и Виктор Моисеенко встретились в отделе милиции в Белоруссии. У Людмилы и Юлии взяли образцы для анализа ДНК. Результаты экспертизы показали, что они — мать и дочь.

Юлия Горина говорит, что теперь у нее две матери и два отца. После встречи в Белоруссии они с Ильей вернулись в Рязань. Биологические родители Юлии хотят приехать в Россию на Новый год. Со своей внучкой Кристиной они уже познакомились по видеосвязи. ”Ее очень впечатлила история, что ее мама потерялась, она не может понять, как такое могло случиться, какие еще цыгане могли украсть маму?” — рассказала Юлия о реакции дочери.

Все эти 20 лет, предполагает Юлия, ее искала только белорусская милиция и только в Белоруссии. ”В России не было информации о пропавшей девочке. Поэтому меня не нашли”, — считает она.