ВИДЕО | Ужасные кадры: девушка скончалась во время конкурса по поеданию пирожных в центре Москвы(16)
Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти девушки на конкурсе поедания пирожных в баре Killfish в центре Москвы.
Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти девушки на конкурсе поедания пирожных в баре Killfish в центре Москвы.
"По факту обнаружения тела девушки в одном из баров в центре Москвы проводится процессуальная проверка", — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Следователи устанавливают причины смерти девушки.
В воскресенье в 00:30 мск в помещении бара Killfish в Нижнем Сусальном переулке в Басманном районе Москвы скоропостижно умерла девушка. Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что "речь о том, что 23-летняя девушка подавилась пирожными не идет, признаков асфиксии у нее не обнаружено". По одной из версий, "у нее остановилось сердце".
РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлена гибель девушки. На кадрах можно увидеть, как ей становится плохо. В ролике показано, как девушку качает из стороны в сторону, после чего она падает на пол. В нем также демонстрируется, как вокруг упавшей конкурсантки столпились люди, чтобы оказать ей помощь.
Администратор московского бара Александр сказал, что умершая девушка пришла в заведение отдохнуть и не собиралась участвовать в конкурсе передает РИА ”Новости”. По его словам, девушке стало плохо после конкурса.
”Она упала и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую”, — заявил сотрудник бара.
Еще одно видео, где можно увидеть сам ход конкурса, можно посмотреть здесь.
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