ВИДЕО | "Украдено с любовью": Навальный выпустил фильм про Крымский мост

На Youtube-канале Алексея Навального появилось видео, в котором главный российский оппозиционер рассказывает о хищениях во время строительства моста в Крым.
Фильм является продолжением фильма о семейной паре Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.
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