ВИДЕО | "Украдено с любовью": Навальный выпустил фильм про Крымский мост

На Youtube-канале Алексея Навального появилось видео, в котором главный российский оппозиционер рассказывает о хищениях во время строительства моста в Крым.
Фильм является продолжением фильма о семейной паре Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Зрители Первого канала дали оценку Еремееву, заменившему Шепелева
Онищенко назвал эффективный способ защиты от коронавируса
Пик заражения коронавирусом в Казахстане еще не пройден - министр
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена COVID-19