ВИДЕО | Телеведущая "Вестей" не смогла сдержать смех, читая новость о мизерных доплатах льготникам

Ведущая Александра Новикова зачитывала новость об индексации социальных выплат с 1 февраля. В тексте сюжета сказано, что с 1 февраля стоимость набора социальных услуг составит чуть больше полутора тысяч рублей ежемесячно. Дальше ведущая зачитала, что из этой суммы почти 900 рублей (12,80 евро) льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей (1,95 евро) — на путевку в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся — на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно.

В этот момент ведущая засмеялась. "Извините, я старалась… Вы слышали?.. Хорошо, что я не в прямом эфире… А "остальные на международный проезд"… Вы это читали?" — прокомментировала Новикова. Приступ хохота продолжался около минуты, ведущая несколько раз повторяла размеры выплат.

"Могу сказать одно, что после таких выкрутасов закрывают все дороги, где бы то ни было. Человек вылетает из сферы, от слова "совсем". Сейчас найдут, кто её слил, и всю команду уволят при таком раскладе. Причём, помимо увольнения, перекроют все дорожки. Они не смогут найти работу. Были похожие ситуации. Вообще без вариантов", — прокомментировал ситуацию анонимный источник в эфире радиостанции "Говорит Москва".