ВИДЕО | "Тебя же просто изничтожат тут": в России пранкеры повесили в лифт многоэтажки портрет Путина и сняли реакцию жильцов

Где именно и когда снято видео, не уточняется. "Радио Свобода" опубликовало ролик с сокращениями, заретушировав лица входящих в лифт людей и заглушив матерные реплики, которых было немало. Первый же пассажир лифта отреагировал на портрет гневно и попытался выяснить, можно ли его снять. Молодые люди в основном встречали новшество смехом и шутливыми комментариями, но несколько тушевались, заметив камеру.

"Вы что, серьезно?.. Это вербовка? Зачем это нужно, кто это вообще придумал?" — говорит на видео молодой человек, зашедший в лифт вместе со спутницей. Обследовав портрет, он констатировал, что его "прицепили со всей дури". "Тебя же просто изничтожат тут", — обратился он к изображению Путина.

Компания женщин разных возрастов, зашедшая в лифт следом, предположила, что в глаза президента вмонтированы камеры. Одна из девушек, которые появляются в ролике далее, сначала со смехом выругалась, увидев портрет, а потом, все так же хохоча, попросила подругу сфотографировать ее у портрета и сделала вид, будто поклоняется ему.

Фотография вызвала долгий смех и у пожилой женщины с дочерью, вошедших следом. "Нельзя оторвать?" — поинтересовалась первая. Узнав, что в лифте висит камера, она шутливо поприветствовала президента со словами: "Как мы тебя любим!"