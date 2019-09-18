18.09.2019, 15:38
ВИДЕО | Табаков, Паль, Бортич и другие актеры пикетируют администрацию президента РФ из-за дела Устинова(33)
Утром 18 сентября российские актеры вышли на одиночные пикеты к зданию администрации президента в Москве — они требуют освобождения своего коллеги Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии во время митинга 3 августа, пишет Дождь.
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