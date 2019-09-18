18.09.2019, 15:38

ВИДЕО | Табаков, Паль, Бортич и другие актеры пикетируют администрацию президента РФ из-за дела Устинова

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rus.delfi.ee
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Утром 18 сентября российские актеры вышли на одиночные пикеты к зданию администрации президента в Москве — они требуют освобождения своего коллеги Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии во время митинга 3 августа, пишет Дождь.

На записи, которую суд не стал рассматривать, видно, что Росгвардейцы задерживают Устинова в то время, как он прогуливается около выхода из метро Пушкинская. Семья и знакомые Павла неоднократно подчеркивали, что он не участвовал в акции, а просто ждал друга.

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