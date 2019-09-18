ВИДЕО | Табаков, Паль, Бортич и другие актеры пикетируют администрацию президента РФ из-за дела Устинова

На записи, которую суд не стал рассматривать, видно, что Росгвардейцы задерживают Устинова в то время, как он прогуливается около выхода из метро Пушкинская. Семья и знакомые Павла неоднократно подчеркивали, что он не участвовал в акции, а просто ждал друга.