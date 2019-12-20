20.12.2019, 08:45

ВИДЕО | Стрелок на Лубянке нейтрализован. Его последние моменты попали на запись камеры


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ВИДЕО | Стрелок на Лубянке нейтрализован. Его последние моменты попали на запись камеры
Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

В четверг мужчина открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Есть пострадавшие. Злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.

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