20.12.2019, 08:45
ВИДЕО | Стрелок на Лубянке нейтрализован. Его последние моменты попали на запись камеры(45)
В четверг мужчина открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Есть пострадавшие. Злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.
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