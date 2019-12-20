ВИДЕО | Стрелок на Лубянке нейтрализован. Его последние моменты попали на запись камеры

Интерфакс EST 7

Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

В четверг мужчина открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Есть пострадавшие. Злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.