ВИДЕО | Спикера Госдумы спросили о смысле народного голосования по поправкам в Конституцию. Он так и не смог ответить

Володин отвечал на вопрос полторы минуты. Он назвал процедуру принятия поправок ”сложной, но демократичной”, посоветовал применять ее в других странах, раскритиковал американских конгрессменов, упомянул о вмешательстве во внутренние дела России… но, кажется, так и не ответил по существу.

Вот как это было.

Судя по всему, всероссийское голосование об изменении Конституции пройдет уже после того, как Путин подпишет закон о поправках. В чем же тогда смысл голосования? Отвечает спикер Госдумы Вячеслав Володин. pic.twitter.com/CYrsd6eU16 — bbcrussian (@bbcrussian) January 23, 2020