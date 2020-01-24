ВИДЕО | Спикера Госдумы спросили о смысле народного голосования по поправкам в Конституцию. Он так и не смог ответить(1)
Журналист ”Русской службы Би-би-си” Елизавета Фохт 23 января спросила спикера Госдумы Вячеслава Володина, какой смысл в ”общероссийском голосовании” по поправкам в Конституцию, если Владимир Путин подпишет закон о поправках еще до проведения этого голосования, передает "Медуза".
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