ВИДЕО | Случайное совпадение? Путин купил на МАКСе мороженое у той же продавщицы, что и два года назад

"Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании или многие компании повторно задействуются, и те, кто занимаются торговлей мороженым — тоже", — сказал Песков, комментируя публикации СМИ о том, что глава государства во вторник купил на МАКСе мороженое у той же продавщицы, что и во время посещения авиасалона в 2017 году.

"Но, честно говоря, я даже не знаю — это та же продавщица или не та же. Поэтому, это, что называется, вопрос не к нам", — добавил пресс-секретарь президента.

Во вторник после осмотра экспозиций авиасалона МАКС делегации во главе с российским лидером и президентом Турции Тайипом Эрдоганом угостились мороженым. Путин остановил свой выбор на корзинке с мороженым "Коровка из Кореновки", взяв шоколадный и сливочный стаканчики.

Для Путина покупать мороженое на МАКСе — уже своего рода традиция. В частности, во время авиасалона МАКС в Жуковском в 2017 году глава государства угостил мороженным членов правительства.