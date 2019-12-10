ВИДЕО | Сакральный поход якутского шамана на Кремль вновь прервали сотрудники ФСБ

После этого в столице Бурятии начался уличный протест, в ходе которого люди требовали освободить активистов. 19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области по подозрению в "публичных призывах к насильственным действиям в отношении президента РФ". Задержание прошло в ходе "тихой спецоперации" с перекрытием федеральной трассы. Сотрудники спецслужб были вооружены автоматами и дубинками. Шамана молча повалили на землю и поволокли к машинам.
После задержания шамана отправили в психиатрическую лечебницу и после обследования при участии силовиков с ним было записано видео, в котором Габышев сказал, что у него "претензий к власти никаких нет", и попросил своих сторонников приостановить поход на Москву. Сторонники Габышева рассказывали, что после задержания их лидера к отряду подъехали "вежливые люди" и увезли нескольких сподвижников шамана в полицию, где внушили им, что они "идут против системы" и будут объявлены террористами, если не прекратят свои действия.
Однако полностью подавить "шаманское движение" силовикам не удалось. Сторонники Габышева из рассеянного первого отряда до сих пор активно путешествуют по России. Где-то они проводят протестные акции, требуя вернуть власть народу, где-то записывают видеоролики о местных проблемах, пишет Znak.com.
Осенью стало известно, что в отношении Габышева, являющегося выпускником исторического факультета Якутского государственного университета, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ. Следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности".
В начале октября психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Независимая экспертиза , проведенная по просьбе адвокатов шамана, подвергла сомнению выводы его амбулаторного "экспресс-обследования", не нашла в поведении Габышева никакой агрессии и оснований для его принудительного лечения.
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