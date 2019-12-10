ВИДЕО | Сакральный поход якутского шамана на Кремль вновь прервали сотрудники ФСБ

Там также добавили, что несколько часов назад в Якутске был задержан член "отряда" Габышева — Евгений Ростокин. "По его словам, сотрудники ФСБ приехали к нему домой и отвезли на опрос. Ростокину сообщили, что против него могут возбудить уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК) из-за удаления видеозаписи, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Габышева. Позже Ростокина отпустили", — рассказали в "Правозащите Открытки".

Кроме того, в понедельник сотрудники ФСБ приходили домой к сестре Габышева Екатерине и пытались передать ей повестку на его имя о явке в управление службы, передает "Интерфакс". "Екатерина сказала сотрудникам искать шамана на трассе и передать повестку ему самому", — добавили в "Правозащите Открытки".

В соцсетях появилось видео задержания шамана на автотрассе.

В Якутии задержали отряд шамана. Его самого задерживают.



Видео от Алексея Прянишникова pic.twitter.com/grDju8Py3w — Новая Газета (@novaya_gazeta) December 10, 2019

Первый пеший поход 51-летнего шамана-воина Александра Габышева "на Кремль" начался в марте и должен был завершиться в 2021 году, но прервался досрочно, в сентябре. Из 8 тысяч километров Габышев прошел 3 тысячи. На этом пути он пообщался с сотнями водителей, а видео с его проповедями набрали больше 1 млн просмотров в интернете.

На границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь местные шаманы из общества "Тэнгэри", а возле Улан-Удэ сотрудники полиции отняли у шамана два обозных автомобиля, на которых везли вещи путников, и задержали двух его сторонников.