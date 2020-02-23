ВИДЕО | Российский политолог: в случае столкновения с Россией НАТО не будет защищать Вильнюс, Ригу и Таллинн

”В случае столкновения с Россией НАТО не будет защищать Вильнюс, Ригу, и Таллинн. Просто откажутся вступаться за три несчастные прибалтийские республики. Что будет на самом деле — не дай бог мы увидим. Мы сейчас с вами обсуждаем возможности, которые превращаются в вероятности. Но, чтобы вы поняли — у Владимира Владимировича есть любимая фраза, звучит она так: ”Смелого пуля боится, смелого штык не берет”. В 2014 году он показал, что стратегическая дерзость очень дорогого стоит”, — объяснил Соловей.

Политолог добавил, что в случае военного столкновения между Россией и странами Балтии 5-я статья НАТО, предусматривающая, что нападение на одну из стран-участниц рассматривается как нападение на весь блок, не будет введена в действие.

”Мои источники сказали, что в этом случае 5-я статья не будет введена в действие. Второе — Европа будет парализована”, — отметил он.

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