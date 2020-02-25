ВИДЕО | Российский подполковник объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры





По оценке прокуратуры, у семьи замначальника областного ГИБДД Игоря Качкина оказалось слишком много квартир, домов и земельных участков — на сумму более 63 миллионов рублей (887790 евро). Откуда такие богатства, если зарплата у подполковника — 60 тысяч рублей (845 евро), родители — пенсионеры, а старший брат — тоже полицейский?

Прокурорская арифметика простая: миллионные расходы семьи не подтверждены законными доходами, а значит, спорное имущество должно быть конфисковано.

Игорь Качкин, замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области: ”Это эмоциональное напряжение величайшее, я в шоке. Из моего декларируемого имущества у меня только одна квартира и одна комната в общежитии. Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями”.

Подполковник Качкин объяснил: свою квартиру он купил два года назад в ипотеку, а родителям только помогал оформлять сделки на покупку недвижимости. В воронежском управлении МВД считают, что повода для увольнения Качкина нет, многомиллионное имущество принадлежит родителям полицейского, и он не обязан за него отчитываться.