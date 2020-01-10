ВИДЕО | Российский корабль "агрессивно" приблизился к эсминцу США в Аравийском море

Отмечается, что инцидент произошел накануне, когда эсминец выполнял плановые операции.

Американские военные заявили, что российский корабль приблизился к USS Farragut "агрессивно".

На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте пятого флота в Twitter, видно, как корабль догоняет американский эсминец.

Представители ВМС США сообщили, что экипаж подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал изменить курс.

После этого российский корабль ушел в сторону. Однако американская сторона утверждает, что он сменил курс не сразу.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3 — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

Комментарий Министерства обороны России

Эсминец USS Farragut нарушил международные правила предупреждения столкновения судов во время своих передвижений в северной части Аравийского моря, помешав российскому кораблю. Об этом говорится в распространенном Минобороны России пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что американский корабль сделал маневр на пересечение курса российского корабля.

Как отметили в Минообороны России, экипаж эсминца США действовал непрофессионально и сознательно нарушил международные нормы безопасности мореплавания.