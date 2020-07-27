ВИДЕО | Российский бронетранспортер затонул в Керченском проливе. Экипаж доставали спасатели

Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации ”Военно-техническое общество” Андрей Коннов, БРДМ-2 прошел отрезок около пяти километров, он двигался первым в колонне.

- БРДМ-2 вышел на отрезок, где есть сильное течение из-за неоднородных перепадов глубины. Помимо этого, был сильный боковой ветер, о котором мы не были предупреждены. Он оказался сильнее, чем мы ожидали, — сообщил Коннов.

По его словам, штатные системы автомобиля оперативно откачивали воду, но она прибывала слишком быстро.

Весь экипаж БРДМ быстро эвакуировали спасатели. Пять человек погрузили на катер МЧС, который находился рядом, никто не пострадал.

После того, как экипаж эвакуировали, около десяти минут пытались спасти тонущую машину, но бронетранспортер ушел на дно.

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