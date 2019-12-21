ВИДЕО | Российские подростки толпой избили полицейских

По данным издания, инцидент произошел вечером 20 декабря на площади перед городским дворцом культуры, где проходила школьная дискотека. После окончания мероприятия подростки не захотели расходиться и остались на крыльце ДК. Сотрудники учреждения вызвали на место наряд полиции, после чего началась потасовка.

Сотрудники полиции попытались увезти подростков в отделение, но те стали сопротивляться и повалили правоохранителей на землю. Одного из них избивали ногами толпой. Позже медики диагностировали у мужчины сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще одному полицейскому нанесли несколько ударов по голове кулаками.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали девятерых участников потасовки. Их доставили в отделение полиции. Родители подростков написали жалобу в Следственный комитет из-за жестокого обращения с их детьми.