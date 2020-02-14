ВИДЕО: Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области

Пять человек погибли при столкновении ”Газели” и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
Авария произошла на 499-м км автодороги Р-22 ”Каспий”. ”В результате лобового столкновения автомобиля ”Газель” и фургона — это грузовик с полуприцепом, погибли пять человек”, — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что на месте аварии работает оперативно-следственная группа, также выехало руководство ГИБДД и УМВД.
Как уточняет ”Новый Тамбов” со ссылкой на областной главк МЧС, при столкновении произошло возгорание ”Газели”, все погибшие находились в ней. Водителя фуры госпитализировали.
Напомним, что вчера ночью в результате аварии в Псковской области погбили восемь граждан Украины.
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