ВИДЕО | Путин огласил новые меры по борьбе с коронавирусом. Выходные в России продлят до 11 мая

"В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в девять раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться", — отметил президент.

Хотя России удалось затормозить распространение эпидемии — ежедневный прирост заболевших относительно стабилизировался, — ситуация остается крайне сложной и пик еще не пройден, подчеркнул Путин.

"Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. <...> Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. Даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться напряженной, впереди сложный и трудный путь", — сказал он.

Для безопасности граждан и поддержки экономики глава государства предложил следующие меры:

— Рабочие дни между майскими праздниками — 6, 7, 8 число — будут выходными с сохранением заработной платы. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая;

— Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия;

— Правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу — начиная с 12-го числа — из режима ограничений с учетом эпидемиологической ситуации;

— У регионов будет еще неделя (до 11-го числа) для подготовки своего плана действий;

— Кабинет министров разработает новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан, а также "общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики".

"От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. <...> Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет", — добавил президент.