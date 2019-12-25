ВИДЕО | Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла

”Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве”, — сказал глава государства.

Речь идет о Юзефе Липски, который был послом Польши в Германии в 1935–1939 годах.

Путин добавил, что у России достаточно материалов, чтобы ”не дать испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом”. По его словам, именно люди, подобные тем, кто вел переговоры с Гитлером, сегодня сносят памятники воинам Красной армии, освободившим страны Европы от нацизма.

”В этом смысле, к сожалению, мало что изменилось. И мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил”, — заявил президент.