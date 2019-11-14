ВИДЕО | Профессор ВШЭ объясняет свою позицию: о ”клоачном” русском языке, популярности и травле

"В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", — написал профессор.

Это высказывание вызвало яростную реакцию многих пользователей социальных сетей и официальных лиц, обвинивших Гусейнова в русофобии. Позже филолог пояснил журналистам, что, говоря о "клоачном" языке, стремился подчеркнуть разницу между величием литературного русского языка и языка, который сегодня зачастую используется в публичном пространстве.

Этой же теме было посвящено интервью с профессором на латвийской радиостанции Radio Baltcom.

Подробнее читайте здесь.