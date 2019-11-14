ВИДЕО | Профессор ВШЭ объясняет свою позицию: о ”клоачном” русском языке, популярности и травле(4)
29 октября профессор Гусейнов, преподающий на факультете гуманитарных наук московской Высшей школы экономики (ВШЭ), на своей странице в соцсети Facebook выразил сожаление о том, что в России, где живет большое количество новых мигрантов, нет печатных изданий ни на одном языке, кроме "клоачного" русского. Чем вызвал бурю негодования.
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