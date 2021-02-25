ВИДЕО | Proekt.media: как Путин отблагодарил Ротенберга за ”дворец” и многолетнюю дружбу

В марте 2020 года друг детства и спарринг-партнер президента по дзюдо Аркадий Ротенберг получил звание Героя Труда за ”особые заслуги в строительстве Крымского моста”. Но мост — не единственный объект, который Ротенберг за счет государства строил в Крыму. И медаль — не единственная награда. Связанным с ним компаниям и фондам достались лучшие земли на побережье и миллиардные активы в Крыму, находящемся под санкциями.

Ребятам пример

— У нас есть жесткие сметы, в которые мы укладываемся. Мы не просим лишних, дополнительных средств, — говорил Ротенберг о крымских стройках в интервью Наиле Аскер-Заде в сентябре 2018 года. И добавил, что его компании ”Стройгазмонтаж” и ”Мостотрест” всегда укладываются в сроки.

В случае с мостом это похоже на правду: 19-километровый транспортный переход через Керченский пролив был построен за три с половиной года и обошелся бюджету в 228 млрд рублей.

Зато железнодорожные подходы к мосту — 18-километровая ветка ж/д путей в северной части Крыма — подорожали с 6,5 до 22 млрд рублей.

Еще один золотоносный проект Ротенберга в Крыму — международный детский центр (бывший всесоюзный пионерлагерь) ”Артек”, состоящий из девяти отдельных лагерей. В 2014 году он стал одним из символов ”возвращения Крыма в родную гавань”. В лагерь зачастили министры, депутаты Госдумы и знаменитости, да и сам президент. Бюджетные миллиарды полились рекой.

Летом 2015 года правительство заключило контракт на реконструкцию ”Артека” на 2,3 млрд рублей. За пять лет его стоимость выросла в 13 раз , достигнув 30,5 млрд рублей . Подрядчиком работ стала принадлежавшая в то время Ротенбергу компания ”Стройгазмонтаж”.

Другой контракт Ротенберга с ”Артеком” подорожал более, чем в десять раз.

Всего же ”Стройгазмонтаж” заключил в ”Артеке” 36 контрактов на общую сумму почти 38,5 млрд рублей.

На костровую площадку лагеря ”Лесной” — так называемую ”Артек-Арену” — 1,5 млрд рублей выделили из резервного фонда правительства.

Ротенберг занимался не только строительством, но и поставками в ”Артек” мебели, бытовой техники, хозяйственного инвентаря. Общая сумма контрактов — более 640 млн рублей . И даже пиаром: в 2015 году компания ”Красный квадрат” получила за медиаподдержку 90-летия ”Артека” 40 млн рублей.