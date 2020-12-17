ВИДЕО | Пресс-конференция Президента РФ. Прозвучал вопрос про Навального, Путин вновь назвал его пациентом, но сказал, что все "навалено в одну кучу"

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пресс-конференция будет принципиально отличаться от предыдущих лет, впервые она пройдет как видеоконференция. 16-ю пресс-конференцию Путин даст из своей резиденции в Нового-Огарево, сообщает Интерфакс.

Впервые в большую пресс-конференцию Путина будут добавлены элементы "прямой линии" с гражданами, которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Наиболее популярные темы обращений граждан связаны с пандемией. Международное журналистское сообщество интересует, расскажет ли Путин о ситуации с попыткой убийства оппозиционера Алексея Навального.

В начале пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что в его адрес поступили сотни тысяч вопросов и поблагодарил администрацию, а также общественные организации и волонтеров, которые занимаются решением данных вопросов.

ГЛАВНОЕ

Первыми вопрос задали из Магадана: Год был плохой или всё-таки хороший?

Путин: Год — это как погода, она бывает плохой или хорошей? Конечно, этот год связан с пандемией коронавируса. Но с ней не только мы столкнулись. Это значит локдауны, сокращение перевозок, сокращение рабочих мест. Но я бы хотел обратить внимание, что при всем количестве проблем, а проблем море, но это море расплескалось по всему миру. Мы встретили эти проблемы достойно. Отчасти лучше, чем в других странах, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики. У нас падение ВВП меньше, чем во многих странах Евросоюза. Там есть и под 9%, а у нас 3,6%. Промышленное производство подсело на 3%, но это за счет нефти. Но что приятно, мне вчера коллеги из правительства докладывали, что рост обрабатывающей промышленности к ноябрю прошлого года 1,1%. Но падение реальных доходов будет порядка 3%, уровень безработицы подрос до 6,3%. Всё, что мы делаем, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Но главное, мы еще раз подтвердили, что есть в основе русской идентичности: общенациональное единение народа перед лицом какой бы то ни было угрозы.

О МАСКАХ, ПАНДЕМИИ И СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ