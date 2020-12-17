ВИДЕО | Пресс-конференция Президента РФ. Прозвучал вопрос про Навального, Путин вновь назвал его пациентом, но сказал, что все "навалено в одну кучу"

ИСТОЧНИКИ КОРОНАВИРУСА?
Слухов много. Я бы не хотел на всю страну говорить об этом. Сейчас нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой.
О БЕДНОСТИ, БЕЗРАБОТИЦЕ И ЦЕНАХ
Ситуация сложная. В 2000 году за чертой бедности жила почти треть страны, ниже прожиточного минимума. В 2017 году мы вышли на планку 12,3%. Сейчас к сожалению, она приподнялась до 13%, это очень много. План такой, к 2030 году уйти к 6,5%. Плохо, что и 6,5% сохранится, но это реальная цель.
Один из самых "живых" вопросов задал Сергей Шнуров: Как простому русскому человеку описывать свою жизнь, не используя не нормативную лексику? В ответ на это Путин переадресовал лидера группировки "Ленинград" к фильму "Джентльмены удачи", когда даже если тебе упала на ногу батарея, нужно говорить редиска.
ПРО РОССИЙСКИХ ХАКЕРОВ
Российские хакеры не вмешивались в дела США и не помогали пока еще действующему президенту избираться. Мы исходим из того, что вновь избранный президент США поймет, что происходит. Он человек опытный.
ПРО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВ ШАМАЛОВА И ОТРАВЛЕНИИ НАВАЛЬНОГО
Эти вбросы имели место. Это информационное противоборство. Они и раньше имели место, когда была борьба с терроризмом на Кавказе. Как только меня, с какими клыками не рисовали. Но я всё делаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то за бугром. Что касается моих близких (речь о расследовании про Шамалова) — это невозможно прочитать. там всё навалено в одну кучу. Сначала пишут, что это зять президента, потом бывший зять. Что написано вначале: неизвестный аноним преследует непонятные нам цели. А потом всплывают уши анонима. Это сделано по заданию госдепа США. И цель понятна — это месть. Это попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране.
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