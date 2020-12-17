17.12.2020, 11:01

ВИДЕО | Пресс-конференция Президента РФ. Прозвучал вопрос про Навального, Путин вновь назвал его пациентом, но сказал, что все "навалено в одну кучу"

 (43)
EST 3

Прошла традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В Эстонии живут несколько десятков тысяч граждан России, поэтому RusDelfi следил за ней в режиме реального времени. На протяжении четырех с половиной часов Путин отвечал на вопросы журналистов и простых жителей страны.

Для просмотра видео нажмите Watch on YouTube на плеере.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пресс-конференция будет принципиально отличаться от предыдущих лет, впервые она пройдет как видеоконференция. 16-ю пресс-конференцию Путин даст из своей резиденции в Нового-Огарево, сообщает Интерфакс.

Впервые в большую пресс-конференцию Путина будут добавлены элементы "прямой линии" с гражданами, которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Наиболее популярные темы обращений граждан связаны с пандемией. Международное журналистское сообщество интересует, расскажет ли Путин о ситуации с попыткой убийства оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также:

В начале пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что в его адрес поступили сотни тысяч вопросов и поблагодарил администрацию, а также общественные организации и волонтеров, которые занимаются решением данных вопросов.

ГЛАВНОЕ

Первыми вопрос задали из Магадана: Год был плохой или всё-таки хороший?

Путин: Год — это как погода, она бывает плохой или хорошей? Конечно, этот год связан с пандемией коронавируса. Но с ней не только мы столкнулись. Это значит локдауны, сокращение перевозок, сокращение рабочих мест. Но я бы хотел обратить внимание, что при всем количестве проблем, а проблем море, но это море расплескалось по всему миру. Мы встретили эти проблемы достойно. Отчасти лучше, чем в других странах, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики. У нас падение ВВП меньше, чем во многих странах Евросоюза. Там есть и под 9%, а у нас 3,6%. Промышленное производство подсело на 3%, но это за счет нефти. Но что приятно, мне вчера коллеги из правительства докладывали, что рост обрабатывающей промышленности к ноябрю прошлого года 1,1%. Но падение реальных доходов будет порядка 3%, уровень безработицы подрос до 6,3%. Всё, что мы делаем, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Но главное, мы еще раз подтвердили, что есть в основе русской идентичности: общенациональное единение народа перед лицом какой бы то ни было угрозы.

О МАСКАХ, ПАНДЕМИИ И СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Все познается в сравнении. По сравнению с тем, что в мире происходило, наша система оказалась более эффективной. После первых сигналов от наших друзей из КНР, мы приняли меры на границе и выиграли время. Когда пандемия началась, у нас и врачей было всего-ничего 8300. Мы смогли быстро перепрофилировать часть медицинских учреждений, ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах, увеличили производство масок в 20 раз. Такое редко где бывает. Промышленность среагировала. Мы не знали вначале, как выявлять и чем лечить. Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. Конечно, нам нужно двигаться в направлении реформирования санитарно-эпидемиологической службы. Такая программа разработана. Будем претворять её в жизнь.

ВЫБОРЫ-2021

Выборы в парламент страны в 2021 году. Отличия будут. Парламент после принятия поправок получил больше полномочий, в том числе по составу правительства. Дает ли наша политическая система большему количеству политических партий принять участие в выборах? Да, дает. До 16 партий будет принимать участие в выборной кампании без того, чтобы собирать подписи. Кого избрать решает избиратель. Традиционные политические партии, представленные в парламенте в течение многих лет, практически каждая из них выступает с патриотических позиций. Подходы, инструменты разные, но цель одна — благополучие и развитие страны.

ПОСТАВИЛ ЛИ ПУТИН ПРИВИВКУ?

Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До меня они еще не добрались. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. Необходимо иметь некоторый разбег между прививками: в две или даже в 4 недели, например, от гриппа и от коронавируса. Про всеобщую вакцинацию: это нужно делать. Это говорят вирусологи во всём мире. Один из многих путей преодоления — это массовая вакцинация.

ИСТОЧНИКИ КОРОНАВИРУСА?

Слухов много. Я бы не хотел на всю страну говорить об этом. Сейчас нужно не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой.

О БЕДНОСТИ, БЕЗРАБОТИЦЕ И ЦЕНАХ

Ситуация сложная. В 2000 году за чертой бедности жила почти треть страны, ниже прожиточного минимума. В 2017 году мы вышли на планку 12,3%. Сейчас к сожалению, она приподнялась до 13%, это очень много. План такой, к 2030 году уйти к 6,5%. Плохо, что и 6,5% сохранится, но это реальная цель.

Один из самых "живых" вопросов задал Сергей Шнуров: Как простому русскому человеку описывать свою жизнь, не используя не нормативную лексику? В ответ на это Путин переадресовал лидера группировки "Ленинград" к фильму "Джентльмены удачи", когда даже если тебе упала на ногу батарея, нужно говорить редиска.

ПРО РОССИЙСКИХ ХАКЕРОВ

Российские хакеры не вмешивались в дела США и не помогали пока еще действующему президенту избираться. Мы исходим из того, что вновь избранный президент США поймет, что происходит. Он человек опытный.

ПРО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВ ШАМАЛОВА И ОТРАВЛЕНИИ НАВАЛЬНОГО

Эти вбросы имели место. Это информационное противоборство. Они и раньше имели место, когда была борьба с терроризмом на Кавказе. Как только меня, с какими клыками не рисовали. Но я всё делаю не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то за бугром. Что касается моих близких (речь о расследовании про Шамалова) — это невозможно прочитать. там всё навалено в одну кучу. Сначала пишут, что это зять президента, потом бывший зять. Что написано вначале: неизвестный аноним преследует непонятные нам цели. А потом всплывают уши анонима. Это сделано по заданию госдепа США. И цель понятна — это месть. Это попытка повлиять на общественное мнение в нашей стране.

Хочу обратиться к заказчикам материалов: не основываться на соображении мести, а выстраивать отношения с другими партнерами на международной арене.

Что касается пациента в Берлинской клинике. Я знаю, мне вчера Песков вчера сказал о последних измышлениях на этот счет. Мы прекрасно понимаем, что это такое: это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локацию отслеживают. Это так, я вас уверяю. Этот пациент пользуется поддержкой спецслужб американских. Зачем его нужно травить? Кому он нужен. Хотели бы, довели бы до конца.

Это трюк, чтобы напасть на первых лиц. Мой партнер — это вот этот, значит, я того же калибра человек.

P.S. Путин вновь не назвал Алексея Навального по имени. Но при ответе на вопрос употребил слово в отношении предполагаемого зятя — Кирилла Шамалова — употребил слово "навалено". Подробнее о расследовании отравления Навального ЗДЕСЬ.

О ДОНБАССЕ

Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать.

ПРО ОБНУЛЕНИЕ

У меня есть универсальный ответ. Пойдет ли это на благо страны? Тогда это стоит делать. Я для себя еще не решил, пойду ли я на выборы в 2024 году. Формально это разрешение есть для народа. Делать или не делать — посмотрю.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ BBC:

Россия винит в проблемах, то США, то НАТО. Но находясь у власти 20 лет, вы не считаете, что несете хоть долю ответственности за плачевное состояние этих отношений. Особенно на фоне последних действий России: от аннексии Крыма до использования химического оружия на территории Великобритании, в Солсбери. Или российские власти белые и пушистые?

По поводу покушения на известного блогера (Навального - RusDelfi) я уже говорил. Могу добавить: мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о том, что применялось химоружие, то дайте нам, пожалуйста, эту информацию. Мы предложили, чтобы наши коллеги выезхали на место. Почему нам до сих пор не дают даже официального заключения?

По поводу того, что мы белые и пушистые. Чувствую ли я ответственность за то, что происходит. Я чувствую ответственность за то, что происходит в России с её народом. Про возвращение Крыма в состав РФ, это было сделано на основании волеизъявления народа. Вот в Косово парламент принял закон и вы его проглотили, и сказали "это правильно и хорошо". В Крыму люди пришли и проголосовали, а вам не нравится. Демократия - это власть народа. За что вы вводите санкции в адрес крымчан - если это аннексия, то они ни в чем не виноваты.

По сравнению с вами - да, мы белые и пушистые. Мы пошли на то, чтобы освободить от советского диктата те страны и народы, которые решили развиваться самостоятельно. Но было две волные расширения НАТО. Разве мы не должны на это реагировать?

Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Но мы вынуждены ответить. Наши партнеры вышли из договора по ракетам дальней и средней дальности. Это мы разве вышли? Нет. Вышли из Договора по открытому небу. Нам что делать в этой связи? Вы, как стрнана НАТО, будете летать над нами и все собирать?

Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы не можете элементарных вещей просчитывать?

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: