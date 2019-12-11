11.12.2019, 07:35

ВИДЕО: Под Владивостоком произошла авария с участием более 50 автомобилей


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Авария с участием нескольких десятков автомобилей произошла в Приморском крае. Видео с места происшествия опубликовано на YouTube-канале ”Crime Prymorye”.

По информации портала Vladnews, массовое ДТП произошло на трассе поселок Новый — Де-Фриз — Седанка в примерно 25 километрах от Владивостока. По предварительной информации, участниками аварии стали более 15 автомобилей, однако очевидцы сообщают, что столкнулись более 50 машин.

В Госавтоинспекции сообщили, что движение на трассе из-за аварии перекрыто. О пострадавших на данный момент не сообщается.

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