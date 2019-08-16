ВИДЕО | Под Петербургом на заводе обрушилось здание, есть погибшие

Как стало известно 47news, в Волхове на промышленной площадке, соседствующей с заводом "ФосАгро", утром в пятницу, 16 августа, обрушилась часть здания.
По данным главы администрации Волховского района Алексея Брицуна, речь идёт о стене площадки предприятия "Пикалёвская сода", его демонтировали.
При обрушении стены здания погибли двое человек, сообщает глава администрации Волховского района Алексей Брицун.
"Они упали с высоты, и их завалило обломками", — пояснил чиновник, который находится на месте происшествия.
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