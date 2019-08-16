ВИДЕО | Под Петербургом на заводе обрушилось здание, есть погибшие

По данным главы администрации Волховского района Алексея Брицуна, речь идёт о стене площадки предприятия "Пикалёвская сода", его демонтировали.

При обрушении стены здания погибли двое человек, сообщает глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

"Они упали с высоты, и их завалило обломками", — пояснил чиновник, который находится на месте происшествия.