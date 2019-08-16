16.08.2019, 17:01

ВИДЕО | Под Петербургом на заводе обрушилось здание, есть погибшие

 (5)
rus.delfi.ee
EST 2

Как стало известно 47news, в Волхове на промышленной площадке, соседствующей с заводом "ФосАгро", утром в пятницу, 16 августа, обрушилась часть здания.

По данным главы администрации Волховского района Алексея Брицуна, речь идёт о стене площадки предприятия "Пикалёвская сода", его демонтировали.

При обрушении стены здания погибли двое человек, сообщает глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

"Они упали с высоты, и их завалило обломками", — пояснил чиновник, который находится на месте происшествия.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: