ВИДЕО | Под Кингисеппом задержан поджигатель: за три дня сгорели шесть строений

Как считают в полиции, от рук предполагаемого пиромана пострадали три дачных дома, сарай, теплица и баня. Ущерб оценен на сумму больше 1,5 млн рублей.

Как пишет 47news, поджигателя в поселке Кингисеппский стали искать после того, как в самом населенном пункте и соседнем садоводстве "Дружба" за три дня сгорели шесть строений. Напуганные дачники организовали патрули и обратились в полицию.

Как уточнили в пресс-службе главка, предполагаемый злодей был задержан патрулем в ночь на 28 января, подозреваемый оформил явку с повинной. Устанавливается его причастность мужчины к другим пожарам. В отношении пиромана возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, он заключен под стражу.