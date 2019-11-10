ВИДЕО | Племянник Путина — миллиардер! Реакция Навального на сенсационное расследование

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51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента России, один из самых таинственных богачей страны. В этом году стоимость его активов перевалила за миллиард долларов — при этом ни одно СМИ даже не публиковало его фотографию. ”Проект” исправляет это упущение, не только публикуя портрет Шеломова, но и рассказывая его настоящую биографию.