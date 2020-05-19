ВИДЕО | Первый канал показал квартиры для российских военных, похожие на строительные бытовки

”Комнаты полностью готовы для проживания. Там есть все необходимое — мебель, в том числе и кухонная, бытовая техника, даже шторы на окнах. Есть и отдельные места для хранения детских колясок. Во дворе — площадки, спортивный комплекс, зона отдыха, велосипедная парковка. Сейчас в том же районе завершают строительство еще 25 таких же домов для военных”, — говорится в сюжете Первого канала.

”Довольны. Проживаем втроем, вчетвером с кошкой. Нормально. Всем довольны, всем обеспечены, мебель есть. Тепло. Зимой также тепло. Условия достойные для жизни семейной”, — говорит в выпуске сержант Дмитрий Метерев.

На новостной сюжет обратили внимание пользователи твиттера. Они поиронизировали над включением Первым каналом штор на окнах в число преимуществ служебных квартир, задались вопросом, откуда военнослужащий в выпуске может знать, что зимой в квартире тепло, если новоселье только в мае, и предположили, что деньги, выделенные на полноценное жилье для военных, армия потратила на секретное оружие.

Показанные в новостном сюжете квартиры, судя по всему, являются быстровозводимыми домами, которые Министерство обороны РФ строит для военнослужащих по всей стране.

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