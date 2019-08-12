12.08.2019, 11:01

ВИДЕО | ”Отпустите, ему же больно”. В России вокруг крещения годовалого ребенка разразился скандал

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дополнено в 11:46
rus.delfi.ee
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Игумен Фотий с силой заталкивает орущего и извивающегося годовалого ребенка с головой в купель. Рядом мечется обезумевшая от страха мать. Так выглядел обряд крещения в гатчинском храме Покрова божией матери в Мариенбурге 10 августа, после которого в полиции появилось заявление, пишет Fontanka.ru.

Как рассказала ”Фонтанке” мать пострадавшего малыша Анастасия, таинство крещения было индивидуальным, стоило 3500 рублей и состоялось накануне, 10 августа. Не заладилось оно еще до начала. Священник заявил нам, что так крестит уже 26 лет.

”Перед таинством на пороге церкви нас встретил батюшка Фотий, и спросил у меня: ”Отче наш наизусть знаешь? Нет? Причащалась? Тоже нет? Кто ты тогда для ребенка? Зачем его крестить принесла?” — рассказала Анастасия.

То же самое повторилось и с крестным, и другими сопровождавшими Анастасию. Но несмотря на это, собравшиеся решили все-таки провести ритуал и доверить священнослужителю ребенка, о чем неоднократно пожалели. На видео, которое в сети сравнивают с обрядом экзорцизма или действиями фанатиков, батюшка с силой заталкивет сопротивляющегося ребенка в купель и удерживает его.

”Он делал все с болью для ребенка, видел, что он взрослый, что его в такую маленькую купель не погрузить, поливать с головы надо. Но решил делать по-своему. Малыш кричал, вырывался. Я испугалась, подбежала, начала забирать. Сама чуть не загорелась, так как платком потушила свечи у купели”, — описала мать.

По её словам, батюшка в ответ порекомендовал не лезть не в свое дело. И поделился опытом: ”У меня были случаи, когда дети бились головой и справляли нужду в руках”. Но свидетели такой профессионализм не оценили и отправились в полицию.

”У ребенка царапины на шее и на плече, он теперь всего панически боится, у него истерика”, — описывает последствия Анастасия. Фото травм она предоставила ”Фонтанке” , но от предложенной в полиции медэкспертизы отказалась — не хочет снова травмировать психику малыша.

11 августа, по словам женщины, ей позвонили из Епархии, извинились, и сказали, что отца от службы будут отстранять. Я спросила у позвонившего: ”Вы как считаете, на видео — это насилие или это нормальный обряд крещения?” и мне сказали: ”Насилие — это мягко сказано”.

В понедельник в Епархии состоится беседа с участием матери. Туда же приглашен и Фотий, который видит ситуацию в корне иначе.

”А что собственно случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет,- заявил он корреспонденту ”Фонтанки”. — Это просто повышенные эмоции мамы — она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить”.

По словам игумена, ребенок был такого возраста, что его нужно все-таки было окунать в купель, поскольку именно ”погружательное” крещение считается настоящим. А поливать чуть-чуть голову можно якобы только в случае смертельной опасности. ”Я выполнил свой священнический долг”, — объяснил Фотий. Для него такого рода разбирательство в Епархии также будет впервые, хотя жалобы писали и раньше.

Епархия на год запретила служить игумену из Гатчины

Как сообщает "Интерфакс", Гатчинская епархия приносит извинения за поведение священника во время крещения ребенка, на которое пожаловалась мать; игумен отстранён от служения на год.

"В связи с инцидентом во время крещения младенца, произошедшим 10 августа 2019 года в Мариенбургском Покровском храме Гатчины, указом Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения", — говорится в сообщении на сайте епархии.

"Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещенного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих", — отмечается на сайте епархии.

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