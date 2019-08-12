ВИДЕО | ”Отпустите, ему же больно”. В России вокруг крещения годовалого ребенка разразился скандал

Как рассказала ”Фонтанке” мать пострадавшего малыша Анастасия, таинство крещения было индивидуальным, стоило 3500 рублей и состоялось накануне, 10 августа. Не заладилось оно еще до начала. Священник заявил нам, что так крестит уже 26 лет.

”Перед таинством на пороге церкви нас встретил батюшка Фотий, и спросил у меня: ”Отче наш наизусть знаешь? Нет? Причащалась? Тоже нет? Кто ты тогда для ребенка? Зачем его крестить принесла?” — рассказала Анастасия.

То же самое повторилось и с крестным, и другими сопровождавшими Анастасию. Но несмотря на это, собравшиеся решили все-таки провести ритуал и доверить священнослужителю ребенка, о чем неоднократно пожалели. На видео, которое в сети сравнивают с обрядом экзорцизма или действиями фанатиков, батюшка с силой заталкивет сопротивляющегося ребенка в купель и удерживает его.

”Он делал все с болью для ребенка, видел, что он взрослый, что его в такую маленькую купель не погрузить, поливать с головы надо. Но решил делать по-своему. Малыш кричал, вырывался. Я испугалась, подбежала, начала забирать. Сама чуть не загорелась, так как платком потушила свечи у купели”, — описала мать.

По её словам, батюшка в ответ порекомендовал не лезть не в свое дело. И поделился опытом: ”У меня были случаи, когда дети бились головой и справляли нужду в руках”. Но свидетели такой профессионализм не оценили и отправились в полицию.

”У ребенка царапины на шее и на плече, он теперь всего панически боится, у него истерика”, — описывает последствия Анастасия. Фото травм она предоставила ”Фонтанке” , но от предложенной в полиции медэкспертизы отказалась — не хочет снова травмировать психику малыша.