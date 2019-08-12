ВИДЕО | ”Отпустите, ему же больно”. В России вокруг крещения годовалого ребенка разразился скандал

11 августа, по словам женщины, ей позвонили из Епархии, извинились, и сказали, что отца от службы будут отстранять. Я спросила у позвонившего: ”Вы как считаете, на видео — это насилие или это нормальный обряд крещения?” и мне сказали: ”Насилие — это мягко сказано”.
В понедельник в Епархии состоится беседа с участием матери. Туда же приглашен и Фотий, который видит ситуацию в корне иначе.
”А что собственно случилось-то? Ничего же не случилось, моей вины никакой нет,- заявил он корреспонденту ”Фонтанки”. — Это просто повышенные эмоции мамы — она оказалась человеком невоцерковленным и не готова к крещению. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал. Воды младенец не наглотался, о стенки купели не ударился. Я 26 лет служу и всегда стараюсь так крестить”.
По словам игумена, ребенок был такого возраста, что его нужно все-таки было окунать в купель, поскольку именно ”погружательное” крещение считается настоящим. А поливать чуть-чуть голову можно якобы только в случае смертельной опасности. ”Я выполнил свой священнический долг”, — объяснил Фотий. Для него такого рода разбирательство в Епархии также будет впервые, хотя жалобы писали и раньше.
Епархия на год запретила служить игумену из Гатчины
Как сообщает "Интерфакс", Гатчинская епархия приносит извинения за поведение священника во время крещения ребенка, на которое пожаловалась мать; игумен отстранён от служения на год.
"В связи с инцидентом во время крещения младенца, произошедшим 10 августа 2019 года в Мариенбургском Покровском храме Гатчины, указом Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения", — говорится в сообщении на сайте епархии.
"Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещенного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих", — отмечается на сайте епархии.
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