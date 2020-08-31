ВИДЕО | Опубликовано расследование, которое готовил Навальный перед отравлением

Первый ролик посвящен депутатам от ”Единой России” в городском совете Новосибирска, которые контролируют городскую застройку, пишет "Дождь".

В нем рассказывается об имуществе и бизнесе действующих новосибирских депутатов. Навальный обращает внимание, что 18 из 50 депутатов в городском совете — застройщики или представители застройщиков. Он отмечает, что ”строительная монополия захватила целую ветвь власти, они пишут под себя законы, принимают бюджет, выполняют контрольную функцию”.

В расследовании, в частности, рассказывается о депутате городского совета, единороссе Алексее Джулае, чья фирма ”Дискус” застраивает в Новосибирске ”целые районы”. Эти дома ”приобрели печальную славу благодаря отвратительному качеству застройки”. Джулаю также принадлежит управляющая компания, которая обслуживает два района с новостройками. Навальный отмечает, что против компаний депутата ”поданы сотни исков, вынесены штрафы на миллионы рублей — и ничего, депутатский статус позволяет ему все игнорировать”. Большинство исков поданы от мэрии города из-за того, что Джулай не платит аренду за землю, на которой построены дома.

Джулаю принадлежит 250-метровая квартира в Академигородке, а его дочь живет в Германии, отмечает Навальный.

В ролике также рассказывается о новосибирском депутате-единороссе Кирилле Покровском, чей отец Евгений Покровский является вице-спикером Законодательного собрания Новосибирской области, а мать работает в приемной губернатора области. Покровский-младший владеет дачей на острове в 25 километрах от центра Новосибирска, площадь участка которой составляет 2 тысячи кв. метров. Компания Кирилла Покровского возглавляет рейтинг крупнейших застройщиков Новосибирской области

Навальный также рассказал об одном из лидеров новосибирской ”Единой России” Евгении Яковенко, чей сын является застройщиком в Новосибирске, а живущая в Дубае дочь ”формальном владеет палатками в новосибирском метро”. На нее также оформлена квартира в Сочи. ФБК также обратил внимание на коллекцию часов Яковенко, стоимость которых составляет от одного до двух миллионов рублей.